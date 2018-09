Eerste Utrechtse Kampioenschap 30 Seconds vindt volgende week plaats

In het bordspel moeten spelers zoveel mogelijk begrippen omschrijven en raden in een halve minuut. Om beurten pakt een speler een kaartje en worden vijf bekende personen, instanties, gebeurtenissen of andere wetenswaardigheden beschreven. De ander moet raden om wie of wat het gaat.

Het kampioenschap begint maandagavond 24 september om 19.30 uur. Tijdens het kampioenschap speel je het toernooischema af in teams van twee personen. Deelname kost 2 euro per persoon en aanmelden is verplicht.