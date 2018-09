Utrecht krijgt geen eigen vuurwerkshow tijdens jaarwisseling

De afgelopen jaren is er discussie over vuurwerk rond de jaarwisseling in Utrecht. Naast vuurwerkvrije zones gaan er ook stemmen op om een centrale vuurwerkshow te organiseren. Daarmee zou een gedeelte van de Utrechters zelf bijvoorbeeld stoppen met het afsteken van vuurwerk.

Na een inventarisatie in andere steden besluit de gemeente echter om geen vuurwerkshow te organiseren. De voornaamste reden is dat het geen substantieel positief effect zal hebben op de openbare orde in de wijken. Daarnaast zijn er flinke kosten aan een dergelijk evenement verbonden en legt het een grote claim op de handhavingscapaciteit van de politie en gemeente.

"Deze capaciteit zal wederom weer hard nodig zijn om de openbare orde in de wijken te handhaven en dreigende verstoringen waar mogelijk in de kiem te smoren", aldus de burgemeester.

Gemeente wil wel vuurwerkvrije zones

De gemeente gaat wel verder met het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Een aantal natuurgebieden en dierenverblijven zullen definitief vuurwerkvrije zones worden.

Voor andere plekken wordt gekeken of het zinvol en nodig is.