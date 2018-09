Prostitutie op Nieuwe Zandpad opnieuw uitgesteld

De gemeente is al jaren op zoek naar kandidaten die de nieuwe prostitutiezone willen bouwen en exploiteren. In mei werd duidelijk dat er geen enkele kandidaat meer was voor het bouwen van Het Nieuwe Zandpad. Alle gegadigden hadden zich teruggetrokken.

Het is sinds de sluiting door oud-burgemeester Aleid Wolfsen al 5 jaar niet gelukt om een oplossing te vinden voor raamprostitutie in Utrecht. Het nieuwe college is desondanks nog steeds van plan om het Nieuwe Zandpad te realiseren.

Dat komt volgens de burgemeester door:het karakter van de prostitutiebranche, wet- en regelgeving, problemen met financiering en een veranderende markt.

Gemeente wil zich inzetten voor raamprostitutie

Toch wil de gemeente zich inzetten voor raamprostitutie in Utrecht. "Uit de vorige procedures hebben wij de conclusie moeten trekken dat doorgaan op dezelfde weg weinig kans van slagen heeft. Daarom nemen wij nu tijd om samen met experts en belanghebbenden te onderzoeken onder welke voorwaarden het wél kansrijk is om veilige en schone raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad te realiseren", schrijft burgemeester Jan van Zanen aan de raad.

Er waren eerder zorgen over de kosten die het Nieuwe Zandpad hebben opgeleverd voor de gemeente. Het project bleek tot dusver al 4,4 miljoen te kosten. Sander van Waveren van het CDA vond het daarom ‘tijd om ermee te stoppen’.

Nieuwe middelen nodig voor 2019

Het ingestelde onderzoek zou binnen die begroting kunnen worden uitgevoerd. Voor 2019 zijn er wel nieuwe middelen nodig voor de project- en organisatiekosten van het Nieuwe Zandpad.

Uiteindelijk moeten de kosten worden terugverdiend via de huurinkomsten. Na het onderzoek moet er in het eerste kwartaal van 2019 een nieuw voorstel liggen met een nieuw kader voor raamprostitutie aan het Zandpad.

Geen garantie voor nieuwe tender

De burgemeester zegt tot slot nog dat het onderzoek de kans op een succesvolle nieuwe tender zal vergroten, maar dat er geen garantie voor is. "De afgelopen periode heeft ons nog eens extra met de neus op de feiten gedrukt dat prostitutie weliswaar een legaal beroep is maar dat acceptatie van de branche nog een lange adem vereist."

De barrières die de gemeente zelf opwerpt om prostitutie schoon te houden voorkomt ook de mogelijkheid tot de komst van de zone. "In dit krachtenveld blijven wij op zoek naar de juiste knoppen om aan te draaien om raamprostitutie aan het Zandpad te realiseren."