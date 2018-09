Aantrekkelijkere wandelroute van Moreelsepark naar Utrecht Centraal

"We hopen dat hierdoor steeds meer mensen deze veilige route kiezen op weg naar kantoor of de binnenstad", verklaart Tom Prosman, voorzitter van de werkgroep die zich binnen de GBCU bezighoudt met de verlevendiging van het stationsgebied.

Eerder werd op deze plek al de Complimentenpoort geïntroduceerd. De poort deelt complimenten uit aan iedereen die eronder loopt. De rest van het pad was echter nog grijs en donker.

"Begrijpelijk dat mensen dan geneigd zijn snel over te steken of het fietspad te nemen", vindt Prosman. "Om onveilige situaties te voorkomen, wilden we hier graag verandering in brengen."

Pad is te donker voor echte planten

De stoep is nu versierd met groene bladeren, kunstgras en kunstbloemen. Het pad volhangen met echte planten was niet mogelijk, omdat het donker is en er geen regen valt.

HIK Ontwerp is verantwoordelijk voor het idee achter de groene loper. De Green Business Club Utrecht is een initiatief van 14 bedrijven en de gemeente Utrecht om het stationsgebied van Utrecht te verduurzamen.