Acht maanden cel en werkstraffen geëist voor brandstichting auto Overvecht

De brandstichting vond plaats op 13 maart 2016 op de Apollodreef in de Utrechtse wijk Overvecht. De twee jongens waren destijd 15 en 16 jaar oud. Naast een taakstraf moeten ze, samen met de 23-jarige man die ze hadden benaderd voor de brandstichting, de schade vergoeden.

De 23-jarige Utrechter werd vorige week al veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden onvoorwaardelijk. Hij zou de twee minderjarige verdachten geld hebben gegeven in ruil voor het stichten van de autobrand.

Op de zitting vandaag eiste de officier van justitie een werkstraf van 80 uur tegen de destijds 16-jarige verdachte die bij de brandstichting gewond raakte. Tegen de ander eiste hij een werkstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Ook moet de jongen gedurende de proeftijd toezicht krijgen.

De brandstichting vond om 4.00 uur plaats. De twee vermoedelijke daders hebben het raampje van de auto opengebroken, benzine naar binnen gegoten en aangestoken. Er volgde een explosie.

In het onderzoek is niet komen vast te staan waarom deze auto in brand is gestoken. Wel blijkt dat de man die aangifte heeft gedaan, de broer is van de opdrachtgever van de brand.

De uitspraak in de zaak met de twee minderjarige verdachten is over twee weken.