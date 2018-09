Officiële opening Jaarbeursplein en Utrechts Uitfeest

Het Uitfeest opende met What is the City but the People?, een kunstzinnig project op een catwalk op het Jaarbeursplein.

Dit werd georganiseerd door BAK Utrecht (Basis voor Actuele Kunst) in samenwerking met Centraal Museum Utrecht en SPRING Performing Arts Festival. Ruim een uur lang liepen 150 Utrechters over de catwalk, elk met een eigen verhaal.

​Begeleid door hun verhaal op de grote schermen op het Jaarbeursplein, passeert de ene na de andere unieke Utrechter de revue.

De een bescheiden, de ander extravert. Allemaal met hun eigen boodschap. Samen vormen de catwalkmodellen een levend zelfportret van de stad Utrecht.

Ook burgemeester Jan van Zanen was aanwezig, begeleid door een 101-jarige vrouw.