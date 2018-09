D66 en CU stellen vragen over vertraging aanleg Utrechtse kunstgrasvelden

Een aantal velden zijn nog niet gereed voor de start van het nieuwe sportseizoen. Het gaat om de kunstgrasvelden van voetbalclubs SV Atlas Papendorp, UVV en PVCV en velden op Sportpark Zoudenbalch.

SV Atlas Papendorp krijgt een gloednieuw veld van de gemeente, terwijl bij de UVV en PVCV de toplaag wordt vervangen. Eerder deze zomer uitten de voetbalclubs die gebruikmaken van Sportpark Zoudenbalch hun onvrede over de komst van een nieuw kunstgrasveld.

Raadsleden Has Bakker (D66) en Jan Wijmenga (CU) willen weten wat en hoe er gecommuniceerd is naar de clubs. De raadsleden hebben signalen ontvangen over gebrekkige communicatie naar de gefrustreerde bestuursleden van de voetbalclubs.

Zo zou de clubs zijn medegedeeld dat de velden begin september al beschikbaar zouden zijn. Maarten van Ooijen wordt nu gevraagd om opheldering te geven over het communicatieproces.

'Clubs krijgen valse seizoensstart'

"De aannemer die de velden moet leggen en restaureren treuzelt enorm", vertelt Bakker. Het raadslid krijgt regelmatig berichten van voetbalclubs dat ze nu met zestig man op één veld moeten spelen, omdat de kunstgrasvelden nog niet klaar zijn.

"Als fervente voetbalfans vinden Wijminga en ik dat het college de aannemer wat meer achter de broek aan mag zitten. De clubs kennen nu namelijk een valse seizoensstart", gaat Bakker verder.

Bakker benadrukt wel dat de clubs blij zijn met de samenwerking met de gemeente. "Het is natuurlijk fijn voor die clubs dat de velden in goede conditie worden gehouden door de gemeente. Maar op gebied van communicatie richting de clubs over de oplevering valt nog wel wat te verbeteren. Zij worden nu van het kastje naar de muur gestuurd."

Naast de opheldering over de oplevering willen D66 en de ChristenUnie naar aanleiding van een uitzending van Zembla ook weten of er bij de aanleg van de kunstgrasvelden voldoet wordt aan de gestelde recyclingvereisten. Verwacht wordt dat verantwoordelijk wethouder Maarten van Ooijen de vragen uiterlijk 12 oktober zal beantwoorden.