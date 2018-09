Café Fier maakt plaats voor aardappelrestaurant Jacketz

Het voormalige lunchcafé en proeflokaal Fier opende in april vorig jaar. De eigenaren van het naastgelegen Café de Zaak waren ook de eigenaren van Café Fier. Onlangs besloten ze om het café te verkopen.

Rien van den Hoek, een van de eigenaren, vertelt dat het niet meer mogelijk was om recht te doen aan het concept van Café Fier. "Een week na de opening werd één van de compagnons ziek. En later ook de andere compagnon. De één is nu niet meer ziek gelukkig, maar de ander nog wel."

"We hebben met zijn drieën besloten: dit gaat hem niet worden. Om het concept te redden moesten we flink de schouders eronder zetten. Daar had ik de energie niet meer voor. En de anderen vanwege persoonlijke omstandigheden ook niet", aldus Rien.

Aardappelrestaurant Jacketz gaat in het pand hun derde locatie openen. De andere twee locaties zijn te vinden in Amsterdam. Jacketz serveert gevulde gepofte aardappels.