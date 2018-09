Dit is er allemaal te doen tijdens het tweedaagse Uitfeest

Op zaterdag houden ruim tachtig locaties open huis, waarbij de aandacht uitgaat naar broedplaatsen en creatieve hotspots. Op zondag presenteren de vijf disciplines beeldende kunst, film & media, literatuur, muziek en theater en dans een programma in de bekende 'grote' huizen en op pleinen.

Zaterdag 15 september

De eerste dag van het Uitfeest wordt officieel geopend met het project What Is the City but the People? Op het Jaarbeursplein komt een grote catwalk waarop 150 inwoners van de stad een zelfportret van de stad vormen. Dit is tevens de opening van het vernieuwde Jaarbeursplein.

Op het station Utrecht Centraal gaat het Internationaal Literatuur Festival Utrecht van start met de voorleesmarathon van Anna Karenina gelezen door 1000 vrouwen. Ook Rotsoord doet mee aan het Uitfeest

De creatieve hotspots De Nijverheid, Rotsoord, Lou Oudenoord, De Createur, De Stadstuin, Kanaal30, Vechtclub XL en RAUM openen hun deuren voor een programma met muziek, workshops, rondleidingen, pitches en exposities.

Verder zijn er bij Theaterhuis De Berenkuil korte previews te zien, geeft Museum Catharijneconvent flitslezingen en de Boekenbar organiseert samen met Mooi Woorden een literaire marathon.

Zondag 16 september

Op de Neude exposeren elf galeries van Art Utrecht en jong HKU-talent hun werk in speciaal ingerichte zeecontainers. In de Winkel van Sinkel in de wereld van de film en media vertegenwoordig met het werk van Utrechtse kunstenaars en organisaties. In TivoliVredenburg is ruimte voor literatuur en muziek

Bibliotheek Utrecht en Het Literatuurhuis presenteren een literair programma in TivoliVredenburg. Bieb voor kids is voor 0-12 jarigen met onder meer een babyconcert, kidscolleges en de theatervoorstelling over Vertrek van de mier van Toon Tellegen.

In de Boekenparade vertellen schrijvers over hun nieuwe boek afgewisseld met muziekoptredens. Zo vertelt Anna Enquist over haar roman Want de avond, Jaap Robben praat over de langverwachte opvolger van Birk en rapper Akwasi draagt voor uit zijn nieuwe bundel.

Op de boekenmarkt op het Vredenburgplein kan men rondsnuffelen tussen de boeken en op zoek naar bijzondere en unieke uitgaven. In de Hertz treden drie jazzensembles op. Er klinkt tevens muziek vanaf de Domtoren waar stadsbeiaardier Malgosia Fiebig de bekendste robottunes speelt en op de Maliebaan zingen studenten klassieke zang van Utrechts Conservatorium fragmenten uit opera’s van Mozart.

In de Stadsschouwburg Utrecht zijn verder de hele dag korte voorstellingen te zien. Zo dagen Theater Utrecht en Adelheid Roosen het publiek uit na te denken over hoe we beter samen kunnen leven, is er een preview te zien van de familievoorstelling Alone@Home vol avontuur, slapstick en verrassende stunts door Martijn Fischer, en kan er meegezongen worden met liedjes uit de musical MAMMA MIA!.

Het Uitfeest wordt afgesloten met de Drijf-in bioscoop bij de Weerdsluis met de vertoning van Huisvrouwen bestaan niet.