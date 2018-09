Keukenbrand in gebouw regionale meldkamer Utrechtse hulpdiensten

De brand brak uit in de keuken van het gebouw en is ontstaan in een frituurpan. De brand is beperkt gebleven tot de keuken. Er zijn meerdere brandweervoertuigen aanwezig. Het is onbekend wat de schade is.

Zodra de pan is afgekoeld en de ruimtes zijn geventileerd, mogen de aanwezgigen het pand weer in.

Het gebouw is ontruimd, maar omdat de meldkamer operationeel moet blijven en in een afgesloten gedeelte van het gebouw zit is dit gedeelte van het pand niet ontruimd.