Onderzoek naar verduistering geld door penningmeester studievereniging

Er kwam in mei aan het licht dat er geld ontbrak, bevestigt de toen dienstdoende voorzitter Van Harten aan NU.nl. "We zagen dat de administratie niet klopte. Daarop is penningmeester meteen geschorst en hebben we aangifte gedaan bij de politie." Forum is de studievereniging voor economische opleidingen aan de Hogeschool Utrecht (HU).

De betreffende persoon heeft meteen bekend en aangegeven mee te werken in het onderzoek. Hij is inmiddels al gehoord door de politie. "Ook gaat hij alles terugbetalen. Er is een betalingsovereenkomst in de maak", aldus Van Harten.

De leden van de vereniging zijn geschrokken, vertelt hij. "Ze stemden in met de schorsing. Maar ze zijn blij dat hij heeft toegegeven." Forum gaat de eigen procedures tegen het licht houden om herhaling te voorkomen.

De studievereniging moet het qua inkomsten hebben van de HU. "Ze hebben aangegeven dat ze ervan balen, maar vinden onze aanpak ook goed", aldus Van Harten. Het is niet bekend wat de hoogte is van het verduisterde bedrag.