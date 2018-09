Wethouder vindt dat besluit over schoollocatie Al Arqam eerder moest

"Het feit dat de besluiten zo vlak voor de vakantie zijn genomen is voor de betrokken scholen extra belastend geweest", schrijft wethouder Klein in de brief. Klein laat weten dat het beter was geweest als de zoektocht naar een geschikte locatie eerder was gestart.

De wethouder wijst op het gegeven dat er in Utrecht sprake is van een overleg- en samenwerkingscultuur met partners in de stad.

"Dat is een groot goed," stelt de wethouder, "maar in dit geval was het wellicht beter geweest als we eerder het besluit hadden genomen om Al Arqam in hetzelfde gebouw als De Klimroos te huisvesten en daarmee ook de mogelijke vervolgstappen inclusief het vorderingstraject eerder hadden kunnen zetten inclusief het meenemen van de raad."

Klimroos stapte naar rechter

Eind juni besloot de gemeente dat de twee scholen het gebouw van De Klimroos in Leidsche Rijn vanaf aanstaand schooljaar moeten gaan delen. De Klimroos was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter. Deze besloot ook dat de twee scholen het gebouw kunnen delen.

De huisvesting van Al Arqam in het gebouw van basisschool De Klimroos heeft dus voor behoorlijk wat opschudding gezorgd. Samen met de schoolbesturen zal er gereflecteerd gaan worden over het verloop van het proces.

Komend jaar worden er, in overleg met beide scholen, nog wel werkzaamheden aan het schoolgebouw verricht. De Klimroos en Al Arqam begonnen maandag 27 augustus in goede harmonie aan het nieuwe schooljaar.