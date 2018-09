Utrechtse politieagent verliest notitieboek met vertrouwelijke informatie

Het A5-notitieboek met handgeschreven informatie werd gevonden op de Paardenveldbrug. Een blik in het document maakte duidelijk dat het ging om een werkschrift van de politie, op pagina 1 was direct het woord woningoverval te lezen met de bijbehorende informatie.

DUIC leverde het boekwerk in bij de politie. "Het is domweg verloren", vertelt politiewoordvoerder Bernard Jens. "Dat is niet handig en uiteraard is diegene die het verloren is erop aangesproken."

In het notitieboek staan tientallen pagina’s handgeschreven aantekeningen, ook over zaken die in het nieuws zijn geweest. Het is vertrouwelijke informatie zoals namen, telefoonnummers, rekeningnummers en Burgerservicenummers.

Wat wel opvalt: dat het echt een werkschrift is, vaak lastig te lezen, en het dus geen formeel document betreft. "Toch is het ontzettend vervelend dat dit gebeurd is, het had niet gemogen."