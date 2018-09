Canadese politie vindt gestolen tandem Utrechters terug

Het tweetal maakt vaker fietstochten op de tandem. Dit jaar in de Canadese Rocky Mountains. Maar tijdens de eerste nacht van hun reis werd de fiets gestolen uit de achtertuin van een Bed & Breakfast.

"We waren erg boos en gefrustreerd. We hebben wel een aantal dingen gezegd die ik nu niet kan herhalen", vertelt Marc tegen Global News. "Toen we ons realiseerden dat de fiets echt gestolen was dachten we nog 'hoe kan dit in Canada gebeuren, waar zulke vriendelijke mensen wonen?' "

De twee Utrechters kochten nieuwe fietsen en maakten de reis af. "Maar zonder tandem, want die zie je bijna niet in Canada."

Bende fietsendieven werd opgerold

Het was alsnog een mooie reis, maar de grote verrassing kwam anderhalve week geleden toen de twee weer in Utrecht waren.

"We kregen van de fietsenmaker, waar we de nieuwe fietsen hadden gekocht, en van de eigenaresse van de Bed & Breakfast een berichtje dat er een bende fietsendieven was opgerold. Bij het bericht stond een foto met allemaal fietsen, en ook onze tandem."

Canadese agenten rijden eerst zelf rondje

Op dit moment is er druk overleg met de Canadese politie om de fiets terug te krijgen. Een van de agenten vertelt aan Global News: "We kennen het verhaal van deze fiets, en wij zijn dan ook extra blij als we de fiets terug kunnen geven aan de eigenaren."

Op beelden van Global News is wel te zien dan de politieagenten eerst nog even een rondje gaan fietsen.