St. Antoniuskerk aan de Kanaalstraat verkocht en beheerd door buurtbewoners

De nieuwe beheerder, Stichting Stadsklooster, krijgt de kerk in bruikleen en gaat de ruimte gebruiken voor onder meer een cultureel programma en houdt de deuren zo wel open.

De St. Antoniuskerk aan de Kanaalstraat wordt op zaterdagavond 29 september aan de katholieke eredienst onttrokken. De kerk aan de Kanaalstraat werd 115 jaar geleden 'ingewijd' en was sindsdien het katholieke hart van Lombok. Als de kerk aan de eredienst wordt onttrokken is die gewijde staat over.

De eigenaar van de Antoniuskerk is het Parochiebestuur van de Ludgerus. Het bestuur heeft besloten om vijf van haar zes kerken te verkopen, waaronder de kerk aan de Kanaalstraat. Sinds mei 2016 presenteert de nieuwe beheerder al een cultureel programma in de kerk. Inmiddels is de herbestemming definitief.

Nieuwe programmering

Stichting Stadsklooster zal het gebruik van de kerk beheren. Een groep buurtbewoners en mensen uit de kerk wilden voorkomen dat de kerk aan een projectontwikkelaar zou worden verkocht en besloten de kerk over te nemen en in een stichting onder te brengen.

De stichting schrijft dat de exclusief religieuze programmering van de kerk mensen tegenhield om zich ermee verbinden. De programmering wordt daarom verbreed naar maatschappelijke, sociale, culturele, creatieve en ecologische activiteiten.

“Het religieuze zal er nog steeds een plek hebben, niet als hoofdactiviteit, maar als onderdeel van het grotere geheel”, aldus de stichting. Zo zal er wel ruimte blijven voor gebed, meditatie, maar ook voor klassieke muziek of exposities. De Antoniusgemeenschap mag ook in de toekomst gebruik blijven maken van de kerk. Daarnaast kan het Hospice de pastorie blijven huren.