Tuin bij Anatomiegebouw moet eind van het jaar weer hersteld zijn

De gemeente Utrecht deed aangifte tegen de bouwers van een terras aan de Biltse Grift. Er was namelijk geen vergunning voor de vlonder in het water bij het Anatomiegebouw.

In juli deed de eigenaar van het Anatomiegebouw alsnog een aanvraag voor de vlonder. Die aanvraag is op 7 september geweigerd, omdat het groen te veel aangetast wordt en de steiger en de opstelplaats voor boten niet in de omgeving passen.

De situatie moet nu in de oorspronkelijke staat worden hersteld. "Wij rekenen erop dat de tuin voor het einde van het jaar in orde is gemaakt, afhankelijk van mogelijke juridische stappen die de eigenaar kan nemen", aldus wethouder Klaas Verschuure.

Het terras is gebouwd op een groenstrook aan de oever van de Biltse Grift. Eerder was bij de verbouwing al ophef over de komst van een parkeerterrein.

Er loop nu nog een aanvraag voor additionele horeca. Dit is geen horeca dat toegankelijk is voor publiek, maar een restaurant en koffiebar voor bezoekers van activiteiten in het gebouw.

Gebouw wordt gebruikt voor conferenties

Het Anatomiegebouw was onderdeel van de faculteit diergeneeskunde. Na het vertrek van de veeartsen naar de Uithof deed het Anatomiegebouw dienst als kinderdagverblijf en theaterkantoor. In 2015 verkocht de gemeente het aan AST Farma, een veterinair farmaceutisch bedrijf. Het moet worden gebruikt voor conferenties.

Omwonenden vrezen al langer voor onder andere veel auto’s in de wijk tijdens conferenties. Inmiddels heeft de gemeente een omgevingsbegeleider aangesteld. Hij moet bemiddelen tussen de eigenaren van het Anatomiegebouw en de bewoners.