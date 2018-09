Eerste Nederlandse Beachwaterpolo-toernooi in Catharijnesingel

Beachwaterpolo heeft kenmerken van beachvolleybal. Met twee teams van vier spelers strijden de ploegen in twee keer tien minuten om de winst.

Guust Jutte, programmamanager waterpolo van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, legt uit waarom dit toernooi wordt gehouden: "Normaal waterpolo is sinds 1900 een sport op de Olympische Spelen. Het heeft een rijke historie maar de huidige sportbeleving vraagt om iets anders. Dat zie je ook bij sporten als volleybal, rugby en tennis."

De Utrechtse singel is de eerste locatie voor het toernooi. "De trappen lenen zich er heel goed voor. En wat is er gaver dan hier op deze plek te zwemmen? Daarnaast is Utrecht een echte waterpolo-stad met UZSC als drievoudig kampioen in de laatste vier seizoenen."

Een aantal voorbijgangers verbaasde zich wel lichtelijk over het evenement in het water. Is het wel schoon genoeg? "Schoon? Nou, het is in ieder geval niets waar gezonde sporters niet tegen kunnen", lacht Jutte. "Het is wel heel erg koud. Zeker degenen die goed getraind zijn en daarom weinig vet hebben, hebben het heel erg koud."