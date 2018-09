Pieter Baan Centrum verhuist op 10 september van Utrecht naar Almere

De Dienst Justitiële Inrichtingen meldt dat vrijdagochtend.

Het pand van het PBC in Utrecht is verouderd. In plaats van het oude pand op te knappen, is gekozen om het centrum te verhuizen naar een deels nieuwgebouwd pand in Almere.

In Almere komt het PBC te staan naast het Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek.

In het PBC wordt de psychische gesteldheid van verdachten in strafzaken onderzocht. Deskundigen onderzoeken er bijvoorbeeld of een verdachte een stoornis heeft of toerekeningsvatbaar is. Ook wordt gekeken of iemand tbs zou moeten krijgen.