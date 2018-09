'Gevaarlijke' Utrechtse BMX-baan voorlopig gesloten

Wielervereniging Het Stadion is voor de BMX-trainingen uitgeweken naar banen in Baarn en Nieuwegein. Het is nog niet duidelijk of de baan hersteld wordt.

De BMX-baan is onderdeel van het Skate- en Bikepark Ruigenhoek in het Noorderpark. De baan werd in 2015 gerealiseerd door Recreatie Midden-Nederland, in samenwerking met de gemeente Utrecht en de wielervereniging, die een deel van het beheer en onderhoud voor haar rekening zou nemen.

In 2016 werd de startheuvel al voorzien van een nieuwe kleilaag. Maar inmiddels is de baan door erosie en begroeiing toch dusdanig slecht geworden, dat het te gevaarlijk is om op te fietsen. Recreatie Midden-Nederland heeft in overleg met de wielervereniging besloten om de baan af te zetten met bouwhekken.

Recreatie Midden-Nederland zoekt nu samen met de gemeente naar een oplossing. Mogelijk wordt de baan gerepareerd. Er wordt een beheers- en onderhoudsplan opgesteld, maar als daarvoor niet genoeg geld beschikbaar is wordt de baan mogelijk voorgoed gesloten.