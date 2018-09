Nieuwe plek voor gratis boekenruil op Utrecht Centraal

Op 15 september wordt de StationsBoekWissel geopend, meldt de NS. Ze besloten na de sluiting van de Boekspot een nieuwe plek te gaan zoeken voor de service.

De nieuwe locatie wordt de eerste verdieping, naast Bistrot Centraal, op het stationsbalkon. Het is buiten de OV-poortjes te bezoeken voor gebruikers.

Er was geen plek meer voor de Boekspot omdat de entree van het winkelcentrum Hoog Catharijne werd verbouwd. Boekspot werd in maart 2015 geopend door de Utrechtse schrijver Ronald Giphart. Ruim vijfhonderd boeken wisselden per week van nieuwe eigenaar.

Op 15 september is ook de voorleesmarathon op Utrecht Centraal in het kader van het International Literature Festival Utrecht (ILFU). De StationsBoekWissel is dan tijdelijk in de stationshal te vinden.