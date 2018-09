Automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Overvecht

De politie meldt dat het gaat om een eenzijdige aanrijding. De bestuurder van een zwarte Mercedes verloor de macht over het stuur en klapte vervolgens frontaal op een boom naast de weg.

De chauffeur is met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd later weer afgemeld.

In het ziekenhuis is bloed van de bestuurder afgenomen en de politie onderzoekt nu of er drank of drugs ten grondslag lagen aan het ongeluk.