Utrechts festival Le Guess Who? gaat samenwerken met VluchtelingenWerk

Le Guess Who? is een internationaal festival gericht op genre-doorbrekende muziek uit alle windstreken. Er komen bezoekers uit meer dan vijftig landen naar het evenement dat van 8 tot en met 11 november plaatsvindt.

Voor deze editie werkt Le Guess Who? samen met VluchtelingenWerk. Festivalbezoekers van Le Guess Who? krijgen de optie een extra dagkaart voor het festival te kopen, voor een vluchteling die in Nederland verblijft en het festival eveneens zou willen bezoeken, maar hier niet de middelen voor heeft. Op het festival organiseert Le Guess Who? ontmoetingen tussen de vluchtelingen en de personen die een ticket voor hen kochten.

Ook geeft het festival vluchtelingen de mogelijkheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan op het festival. Zij worden hierbij gekoppeld aan een van de vaste festivalvrijwilligers. Zo leren ze van elkaar en is er daarnaast de mogelijkheid om een aantal concerten bij te wonen.

Visie van Le Guess Who?

Johan Gijsen, organisatie van Le Guess Who, is blij met de samenwerking: "Le Guess Who? is een festival waar bezoekers uit verschillende landen elkaar in Utrecht ontmoeten. Het festival zet muziek uit ondervertegenwoordigde landen in de spotlights. Het wereldse karakter en de visie van Le Guess Who? sluiten sterk aan bij VluchtelingenWerk." Gijsen hoopt de samenwerking meerdere jaren kunnen voort te zetten.

Maurice Bongers, van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, is ook tevreden: "De samenwerking tussen een vaste festivalvrijwilliger en een vluchteling draagt bij aan integratie. Ook de ontmoetingen die we gaan creëren maken daar deel van uit."