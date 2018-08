Jochie is het ultieme Utregse woord

De verkiezing is georganiseerd door het bureau Rake Zaak om aandacht te vragen voor het verdwijnen van het Utregse dialect.

Op de longlist stonden onder andere de woorden jochie, dâkhaos,(agtelijke) gladiool, dajakker, slaoiemmer, paordevoorschut, goazerd, wijffie, ouchie, mokkeltsjie en stadsjie.

"Het Utregs is een belangrijk onderdeel van de Utregse identiteit", aldus initatiefnemer Rob Vermeulen. "Het is een van de dingen die ons Utregs maakt. Het dialect is al zo goed als verdwenen, maar gelukkig nog niet helemaal. Utregters slikken nog steeds de ‘t’ in en noemen elkaar jochie, wijfie of ouchie. Laten we dat lekker zo houden, waor?"

Er waren 2562 inzendingen met ruim 250 verschillende woorden.