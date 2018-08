50.000 euro extra beschikbaar voor groene daken in Utrecht

De 50.000 euro die dit jaar beschikbaar was werd al gauw vergeven, meldt de gemeente. Hiervan is in totaal 3.150 m2 aan groen dak voor gemaakt. Een groen dak is speciaal ontwikkeld om mos, gras, kruiden of zelfs struiken en bomen te laten groeien.

Omdat de subsidie snel op was wordt er voor dit jaar nogmaals 50.000 euro beschikbaar gesteld en voor volgend jaar 100.000 euro. Pandeigenaren die zo'n dak willen kunnen bij de gemeente aankloppen voor een financiële bijdrage.

Het weer van afgelopen zomer heeft volgens de gemeente nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in de stad voldoende groen en waterberging te hebben. Zulke groene daken zouden helpen om de gevolgen van extreme hitte en droogte te beperken.

De subsidie is niet beschikbaar voor bewoners die in nieuwbouw wonen en het pand moet groter zijn dan 20 vierkante meter. Dit aantal mag ook bereikt worden door samen met de buren subsidie aan te vragen, aldus de gemeente.