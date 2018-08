Sportwinkel Decathlon komt naar The Wall in Utrecht

Decathlon wil naast de winkel ook sportevenementen gaan organiseren in het winkelcentrum bij Leidsche Rijn naast de A2.

"Onze missie is sport toegankelijk maken voor zo veel mogelijk mensen", meldt Nick van de Sanden van Decathlon. De uitstekende bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid waren voor ons redenen om ons in The Wall te vestigen."

Ook Barbara Ploeger van Propertize, eigenaar van The Wall, is blij met de komst van Decathlon. "Deze wereldwijd bekende sportretailer zet zich al decennia lang in om sport toegankelijk te maken en focust zich daarmee op actief zijn en bewegen. Die missie sluit geweldig aan bij het concept The Wall Moves."

Bij dat concept biedt The Wall ruimte aan nieuwe concepten zoals een rollerdisco en speelparadijs naast reguliere winkels.

Decathlon is actief in 43 landen met meer dan 1400 winkels en 80.000 medewerkers. De vestiging boven de Mediamarkt zal eind 2018 open zijn voor publiek.