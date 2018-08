Politie op zoek naar drie verdachten van ramkraak in Lunetten

De schade aan de pui en achterdeur van de winkel is groot en er is "een grote ravage", meldt de politie maandag.

De ramkraak vond rond 3.30 uur plaats aan de achterzijde van een winkelpand op de Zevenwouden. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Volgens DUIC.nl gaat het om de Bruna.

De achterzijde van de winkel werd geramd door een bestelauto, die gestolen bleek te zijn uit Utrecht. Deze auto lieten de daders achter zich, om er op twee scooters vandoor te gaan. De recherche onderzoekt de zaak.

Meerdere inbraken

Bij het Lunetwerkcafé is dezelfde nacht ook ingebroken. Hier werd wel iets buitgemaakt. Er werden een iPad en de kassa meegenomen. Het is niet bekend of hetzelfde drietal erachter zit.

Zaterdagnacht probeerden inbrekers binnen te komen bij de Trekpleister, zonder resultaat. De politie roept mensen op zich te melden met tips en informatie.