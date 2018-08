Alumni van HKU maken kans op gratis atelierruimte in Hooghiemstra

Hooghiemstra, een voormalig veevoeder- en havermoutfabriek, is een bedrijvencentrum nabij het Griftpark. Er is nog ruimte over in het pand en de eigenaar biedt deze graag aan getalenteerde kunstenaars of designers.

Alumni van de HKU die deze zomer zijn afgestudeerd krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 oktober 2018 één jaar lang te kunnen werken aan hun project.

De voormalige studenten moeten voor 10 september een voorstel indienen als individu of als groep. Uiteindelijk wordt er een groep van maximaal 4 tot 6 studenten samengesteld die een jaar lang na het afstuderen één of meerdere ideeën verder uitwerken en realiseren.

Hooghiemstra wil op deze manier nieuwe samenwerkingen initiëren en HKU-alumni de kans te geven om te werken aan hun onderneming.