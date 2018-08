De Klimroos en Al Arqam maken afspraken over gedeeld gebouw

Verantwoordelijk wethouder Anke Klein heeft dat dinsdag bekendgemaakt in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. Daarin staat dat de werkzaamheden die vereist waren aan het pand aan de Eerste Oosterparklaan in Parkwijk inmiddels afgerond zijn.

De scholen hebben op 17 augustus afspraken gemaakt over het gezamenlijke gebruik van het schoolgebouw en zaken als schooltijden en communicatie met de ouders.

Anke Klein laat bovendien weten dat er op maandag 20 augustus een overleg is geweest tussen de gemeente en beide scholen, waar ‘de scholen te kennen hebben gegeven dat men elkaar weet te vinden voor onderlinge afstemming’.

Doorbraak

Daarmee lijkt er een doorbraak te komen in de moeizame verstandshouding tussen De Klimroos en Al Arqam. Eerder deze maand leek het gesprek tussen beide scholen nog niet echt op gang te komen. Uit de brief van wethouder Klein valt op te maken dat de lucht inmiddels geklaard is.

Eind juli besloot de rechter dat de twee scholen het gebouw van De Klimroos in Leidsche Rijn vanaf aanstaand schooljaar moeten gaan delen. Aan de uitspraak van de rechter ging een langslepende discussie vooraf, omdat de Klimroos het gebouw niet wilde delen. Daarnaast was er al onenigheid over waar Al Arqam zich kon vestigen.

Komend jaar worden er, in overleg met beide scholen, nog wel werkzaamheden aan het schoolgebouw verricht ‘die de start van het schooljaar niet belemmeren’. De Klimroos en Al Arqam beginnen maandag 27 augustus aan het nieuwe schooljaar. De Klimroos doet dat met 140 leerlingen, Al Arqam met 150.