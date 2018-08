Veel meer jonge vrouwen dan jonge mannen in Utrecht

Het is gebruikelijk dat in gemeenten met een universiteit of hogeschool meer jonge vrouwen dan jonge mannen wonen. Een van de belangrijkste redenen is dat vrouwen op jongere leeftijd het ouderlijk huis verlaten. Ook staan aan de universiteiten in Nederland meer vrouwen dan mannen ingeschreven.

Hoewel er in studentensteden meestal meer vrouwen dan mannen wonen, in heel Nederland zijn er juist meer jongen mannen; op elke 100 jonge vrouwen zijn er 103 jonge mannen.

In Utrecht is het aandeel vrouwen van 20 tot 25 jaar het hoogst. Daar zijn 73 mannen op elke 100 vrouwen van deze leeftijd. In Leiden zijn dat er 74, in Maastricht 76. Ook in Amstelveen en Weesp, waar veel Amsterdamse studenten wonen, zijn relatief veel jonge vrouwen.