Betonblokken tegen mogelijke aanslagen geplaatst op de Neude in Utrecht

In juli werd aangekondigd dat er maatregelen genomen gingen worden op verschillende drukkere pleinen in Utrecht om deze beter te beveiligen tegen een aanslag. Het gaat om het Domplein, Neude, Vredenburg, Jaarbeursplein en het plein voor de Ulu-moskee in de stad.

Op de Neude zijn daarom dinsdag betonblokken geplaatst die moeten beschermen tegen voertuigterrorisme.

De betonblokken op het plein zijn van tijdelijke aard. De maatregel wordt door de gemeente Utrecht over twee jaar geëvalueerd.

Het gemeentebestuur zegt overigens dat het risico op een aanslag met een voertuig niet tot nul is te reduceren in de stad. "Ook niet als we op alle drukke plekken in de stad maatregelen zouden treffen. Dat willen we ook niet. Leefbaarheid, levendigheid en toegankelijkheid van onze stad staan voorop."