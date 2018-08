Utrechtse onderzoekers ontvangen deel van opbrengst elfstedenzwemtocht

Van der Weijden deed een poging om de Elfstedentocht zwemmend af te leggen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Na 163 kilometer en 55 uur na de start moest hij de tocht staken omdat hij ziek werd.

In totaal krijgen elf onderzoekers een bijdrage van de opbrengst, die exact 2.511.302 euro is. Kenneth Gilhuis doet aan het UMC Utrecht onderzoek naar hormoontherapie op maat bij borstkankerpatiënten. Gilhuijs wil een test ontwikkelen die het mogelijk maakt om vooraf te bepalen in welke mate een patiënt baat zal hebben bij hormoontherapie.

Ook het onderzoek van Patrick Kemmeren kan rekenen op een deel van het geld. Kemmeren zoekt in het Prinses Maxima Centrum in grote hoeveelheden DNA-gegevens naar aanwijzingen over het ontstaan van kanker bij kinderen. Deze kennis kan gebruikt worden voor een betere behandeling.