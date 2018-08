Bijna vijftigjarige dierenspeciaalzaak Speelberg in Zuilen sluit deuren

De deuren sluiten namelijk al op 25 augustus. In een bericht op de Facebookpagina van de dierenspeciaalzaak staat dat de winkel dicht gaat vanwege economische redenen.

De aankondiging heeft in de korte tijd dat het online staat al veel reacties opgeroepen. In die reacties wordt vaak gerefereerd aan de papegaaien van de winkel. "We gaan de papegaaien missen", is onder andere terug te lezen in de reacties.

Er is ook een vestiging van Dierenspeciaalzaak Speelberg in Amersfoort, en die winkel blijft wel open.