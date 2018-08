Franklin overleed donderdag op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Zij werd wereldberoemd dankzij hits als Respect, I Say A Little Prayer en (You Make Me Feel Like a) Natural Woman.

De Domtoren speelt vaker nummers als eerbetoon aan overleden personen. Zo speelde stadsbeiaardier Malgosia Fiebig in april drie nummers van Avicii als ode aan de kort daarvoor overleden Zweedse dj.