Verdachte aangehouden voor diefstal portemonnee 82-jarige in Vleuten

Een hoogbejaarde vrouw van 82 jaar werd maandagmiddag bestolen van haar portemonnee in de supermarkt Dirk van den Broek op de Hindersteinlaan in Vleuten. Op diezelfde dag deed een man een greep in de kassa bij een Albert Heijn in Vleuten waarna hij op de vlucht sloeg.

Door een getuigenverklaring kon de politie de man aanhouden in zijn woning in Hilversum. Na onderzoek door de politie blijkt de verdachte van de roof in de Albert Heijn ook mogelijk de man te zijn die de hoogbejaarde vrouw bestal.