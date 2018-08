Arrestatie na steekpartij in Utrechtse binnenstad

In de nacht van woensdag op donderdag werden medewerkers van Handhaving en Toezicht rond 23.35 uur door de politie naar het Lucasbolwerk gestuurd. Daar aangekomen bleek er zojuist een steekpartij te hebben plaatsgevonden.

Het slachtoffer raakte lichtgewond en is behandeld door de ambulancedienst. Bij het steekincident heeft hij letsel aan zijn hoofd opgelopen.

Volgens een getuige was er een vechtpartij voorafgegaan aan het steekincident. De verdachte is hierna gevlucht in de richting van de Nobelstraat op een brommer. Even later werd een 37-jarige man uit Rotterdam op een brommer gezien, zijn signalement kwam overeen met die van de verdachte. De man werd ook gezocht voor andere zaken.

De politie heeft de Rotterdammer hierop aangehouden en onderzoekt momenteel of hij betrokken was bij de steekpartij.