Gemeente Utrecht krijgt er nog eens vier 'tiny forests' bij

Momenteel zijn er in de gemeente Utrecht al twee minibossen. De eerste werd in april 2017 aangeplant aan de Cremerstraat, de tweede bevindt zich midden op de parkeerplaats van Terwijde.

Een 'tiny forest' is een dichtbegroeid, inheems bos, ter grootte van een tennisbaan. "Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen", zegt het IVN. "Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek."

Wanneer het minibos aangeplant gaat worden en waar dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Vanaf oktober gaat de gemeente op zoek naar initiatiefnemers. Dit kunnen bewoners zijn, maar bijvoorbeeld ook scholen, laat de gemeente Utrecht weten. Bewoners die geïnteresseerd zijn in een minibos in hun wijk, kunnen zich wenden tot het wijkbureau van de gemeente.

De elf andere gemeenten die dit najaar hun eerste minibos aanplanten zijn Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Den Bosch, Goes en omstreken, Groningen, Hardenberg, Leiden, Maastricht, Meppel en Uithoorn.