'Unitas schorst lid vanwege mail met racistische en seksistische opmerkingen'

Het betrof een uitnodiging voor een borrel van dinsdagmiddag. Volgens de Volkskrant zouden leden worden aangemoedigd om net zoveel te drinken als 'de slachtoffers bij de aardbeving in Lombok'.

Unitas is een intern onderzoek begonnen na de mail, meldt het dagblad. De mail kwam via PubLeaks, een platform waar anonieme informatie gedeeld kan worden met de pers, in handen van de Volkskrant.

Naast de opmerking over de slachtoffers van de aardbeving in Lombok, worden de Thaise voetballers die in juli vastzaten in een grot ook in de mail genoemd. Volgens het dagblad worden zij de 'gele tiener rukkers’ genoemd.