Filmtheater 't Hoogt viert 45-jarig bestaan met Jubileum Festival

In 1973 opende 't Hoogt de deuren, in de gelijknamige straat in het centrum van Utrecht. In de loop der jaren is het filmtheater gegroeid. 't Hoogt zit nu in een zevental met elkaar verbonden historische panden. Om het lustrum te vieren wordt een vierdaags festival georganiseerd.

Tijdens het festival is er veel aandacht voor het jaar 1973. Zo worden er klassieke films gedraaid en is er een filmquiz met aandacht voor dat jaartal. Ook is er livemuziek en zijn er andere projecten bij verschillende films. In de stad worden de komende weken filmblikken met gratis toegangskaartjes verstopt. Via Facebook worden er aanwijzingen gegeven voor de vindplaatsen.

Rianne Brouwers, directeur van ‘t Hoogt: "Het is nog net zo belangrijk als 45 jaar geleden dat de inwoners van een stad als Utrecht ook niet-commerciële films van jonge en onbekende makers kunnen zien die uniek in hun soort zijn en die inspireren. In het Jubileum Festival kijken we terug naar ons rijke verleden en zullen we een doorkijk bieden op onze toekomst als Podium voor Film en Beeldcultuur ."

Nieuw te ontwikkelen locatie

Hoewel 't Hoogt al 45 jaar in het centrum van Utrecht zit moet dit binnenkort gaan veranderen. Omdat de gebouwen, die eigendom zijn van het Utrechts Monumentenfonds, nodig gerestaureerd moeten worden moet 't Hoogt verhuizen. Ook wil het filmtheater haar functie verbreden, 't Hoogt moet een instituut voor beeldcultuur worden met veel aandacht voor educatie.

De zoektocht naar een geschikte locatie is lastig. Eerder waren er plannen om te verhuizen naar de Bieb++, Kade en de City. Deze plannen gingen om verschillende redenen niet door. Vanaf nu gaat ’t Hoogt alle energie richten op een nieuw te ontwikkelen locatie in het Werkspoorgebied.