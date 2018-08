Utrechtse wijk Lombok in actie voor Indonesisch eiland Lombok

Naast de enorme hoeveelheid menselijke slachtoffers, zijn ook veel huizen op het eiland getroffen door het natuurgeweld. Zo’n 13.000 huizen zijn ingestort. Met 'Lombok voor Lombok' probeert een aantal inwoners van het Utrechtse Lombok de Indonesische Lombokkers een helpende hand te bieden.

Endie van Binsbergen, zelf al bijna dertig jaar woonachtig in Lombok in Utrecht, is een van de initiators van Lombok voor Lombok. Door haar betrokkenheid bij verschillende projecten op het Indonesische eiland heeft ze een groot netwerk opgebouwd op Lombok. "Dat netwerk gebruik ik nu om via kleine betrouwbare organisaties de slachtoffers te helpen", vertelt ze. "Zij weten wat het beste werkt qua hulp en hebben de beschikking over een auto om die hulp te leveren."

"Alles ligt helemaal plat op Lombok", gaat Endie verder. "Driekwart van het eiland is verwoest en noodhulp bereikt enkel het noorden. Mensen in de bergen krijgen nauwelijks hulp. Na de eerste aardbeving dacht ik: we moeten vanuit hier wat gaan doen voor de mensen daar. Ik ben meteen gaan bellen om contacten op het eiland te vragen wat ze nodig hebben."

Die hulp proberen de mensen achter Lombok voor Lombok tweeledig te bieden. Endie: "We willen een bulk geld verzamelen. Enerzijds door mensen geld te laten doneren, maar anderzijds ook door Utrechtse Lombokkers aan te sporen om projecten of activiteiten op touw te zetten om zo geld in te zamelen. Of dat nou de verkoop van pannenkoeken op straat of het neerzetten van een fooienpot in een café is: alle beetjes zijn welkom!"