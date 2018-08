Dit gaan de studenten doen tijdens de Utrechtse Introductie Tijd 2018

Met 4.200 aanmeldingen is het maximumaantal deelnemers bereikt. Op maandagochtend is de aftrap met een openingsshow voor de nieuwe studenten, de UITeraard Utrecht – Openingsshow in TivoliVredenburg.

Na de opening gaan de studenten naar het Paardenveld voor een vegetarische kennismakingslunch. Als er gegeten is gaan de studenten in tal van groepjes het centrum door voor de Stadsintroductie. In de avond komt iedereen weer samen in TivoliVredenburg voor het openingsfeest.

Verschillende workshops voor nieuwe studenten

Op dinsdag worden er tal van workshops gehouden, zoals een workshop plogging (jogging waarbij restafval wordt geraapt) in samenwerking met The Green Office. Ook staat dinsdag in het teken van de verenigingsparade. Studentenverenigingen en sportverenigingen presenteren zich hier op een leuke of ludieke manier. Ook is er op dinsdag een lunch in de Botanische Tuinen, een symposium over alcohol en een sportmarkt.

Op woensdag kunnen de deelnemers gratis verschillende musea bezoeken en wordt er een workshop graffiti gegeven door Viakunst. In de middag en avond is er een Cultureel- en Foodtruck Festival. De dag wordt afgesloten met de Culture Night in TivoliVredenburg.

Donderdag wordt de dag begonnen met yoga en de middag wordt ingevuld met een praktische informatiemarkt. In de avond is er een zomerfeest en barbecue bij zwembad Kromme Rijn. Ook op donderdag is er weer een feest in TivoliVredenburg.

De dag rustig beginnen kan op vrijdag met een film in Pathé Rembrandt en als afsluiter van de UIT 2018 is er in de avond het grote UIT-festival.