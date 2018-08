Speellijst concert met nummers Sting & The Police vanaf de Domtoren bekend

Dit concert sluit de jaarlijkse serie Zomeravondconcerten en daarmee het jubileumjaar van de Utrechtse Klokkenspelvereniging af. De vereniging viert dit jaar haar negentigjarig bestaan.

Een hoofdrol tijdens de slotavond is weggelegd voor stadsbeiaardier serie Malgosia Fiebig, wiens eerbetoon aan Avicii en David Bowie de hele wereld rondging. Maar ook Jeroen van Veen (piano) en Mike del Ferro (piano) zijn te horen.

De volledige playlist is als volgt: Roxanne, Englishman in New York, Fragile, Every little thing she does is magic, Fields of gold, Message in the bottle, Moon over Bourbon Street, Russians, Can’t stand losing you, De do do do de da da da, A thousand years, Mad about you, If you love somebody, Walking on the moon, If I ever lose my faith in you, Every breath you take.