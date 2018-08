Kunsthandel Schoonheim & De Vink in Utrecht sluit na 142 jaar

Kunsthandel Schoonheim & De Vink zit in drie aaneengesloten panden in de Vinkenburgstraat. Zowel moderne kunst als klassieke kunst, etsen en beelden zijn te vinden in de winkel. Ook levert Schoonheim en De Vink lijsten, hebben ze een kunstuitleen en restaureren ze schilderijen. De huidige eigenaar van de winkel is Erik Geytenbeek

De winkel bestaat al 142 jaar. Na drie generaties Schoonheim nam in 1957 de familie Geytenbeek de winkel over. Willem Geytenbeek werd opgevolgd door zoon Loek Geytenbeek, de vader van Erik. In de daaropvolgende jaren zagen ze meerdere winkels in de straat verdwijnen, maar Schoonheim bleef bestaan. De kunsthandel kreeg bij zijn 100-jarig bestaan het predicaat Hofleverancier van Koningin Juliana.

Twee jaar geleden werd het 140-jarige jubileum gevierd. Geytenbeek zei toen tegen DUIC dat hij denkt dat het nauwe klantencontact een van de succesfactoren van de kunsthandel is: "We zijn een kleine winkel en daardoor kunnen we goede service leveren. De afstand met onze klanten is heel klein, ze kunnen me altijd bellen. We brengen de schilderijen zelfs bij ze thuis en hangen ze op."

De kunsthandel zit in de Vinkenburgstraat in Utrecht, tegenover Radio Centrum Electronica. Eerder deze week werd al bekend dat die zaak ook gaat sluiten.