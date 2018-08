Utrecht Drijft verplaatst van Catharijnesingel naar Veilinghaven

Na een jaar afwezigheid is de Rubberboot Missie onder een nieuwe naam terug op zaterdag 11 augustus 2018. Het evenement is dit jaar niet meer peddelen door de singels en grachten, maar dobberen op het water met drijvende barren en verschillende podia met live-muziek.

De Rubberboot Missie was niet meer te beheersen met op het hoogtepunt honderden rubberboten en meer dan duizend deelnemers in het water, daarom gaat het nu verder volgens nieuw concept.

Nu heeft de organisatie ook moeten zoeken naar een nieuwe locatie door de aanhoudende droogte in de stad. De organisatie meldt: "Alles was tot in de puntjes voorbereid toen afgelopen week door de aanhoudende droogte een tak van een boom afbrak bij de ligplaatsen voor de recreatievaart aan de Catharijnesingel. Vanwege het risico op vallende takken besloot de gemeente om de passantensteigers aan de Catharijnesingel grotendeels af te sluiten."

Meer ruimte voor rubberboten

Utrecht Drijft wordt daarom verplaatst naar het water van de Veilinghaven. "Op zo’n korte termijn een festival van dit formaat verplaatsen is een flinke klus, maar we zijn vooral ontzettend blij dat we zo snel een nieuwe locatie hebben kunnen vinden", legt Thibaud van der Steen van Utrecht Drijft uit.

"In de Veilinghaven is meer ruimte voor de rubberboten en het water is er bovendien schoner."

Direct gestart met afbouwen

Als het evenement is afgelopen wordt er direct gestart met afbouwen, om eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is deelnemen aan het rubberbotenfestival niet meer gratis. Tickets voor Utrecht Drijft kosten 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via het Facebook evenement.

Het dagprogramma op het water start om 13.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Daarna gaat het feest verder tijdens de afterparty bij Club Poema.