Utrecht In beeld Tientallen mensen in de rij op de Vleutenseweg voor kilo’s gratis tomaten Tientallen mensen stonden vrijdagmiddag in de rij bij restaurant Instock op de Vleutenseweg in Utrecht om gratis tomaten op te halen. Het restaurantconcept geeft in totaal 6 miljoen snacktomaatjes weg bij de drie vestigingen in Utrecht, Amsterdam en Den Haag.