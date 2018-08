Eerste trams Uithoflijn stapvoets door stationsgebied getrokken

Omdat het om een eerste rit gaat, op een nieuw stuk spoor zonder bovenleiding, werd de tram getrokken door een voertuig dat zowel over de weg als op het spoor kan rijden.

"We zijn blij met het resultaat van de testrit", zegt Ron van Dopperen, woordvoerder van de provincie Utrecht. Omdat er sprake is van een nieuw stuk spoor, werd de tram ingepakt met piepschuim. Aan het einde van de rit was zowel de tram, als het piepschuim onaangeroerd. "Er zijn geen botsingen voorgekomen."

De rit van één kilometer duurde een half uur. Na het stationsgebied kon de tram sneller richting eindbestemming De Uithof, omdat hier gebruik kan worden gemaakt van een spoor dat reeds in gebruik is genomen en wel over een bovenleiding beschikt.

De hele week zullen er nog testritten plaatsvinden. Nu het stationsgebied ook begaanbaar is voor de trams, kunnen meer testritten worden uitgevoerd op de lijn tussen De Uithof en de Adama van Scheltemabaan. Tot eind september worden met vijf gekoppelde trams de technische systemen, de voertuigen en de trambaan getest. Verkeersregelaars begeleiden de testritten.

De Uithoflijn wordt in de tweede helft van 2019 gefaseerd in gebruik genomen. In december 2019 zal de lijn volledig in gebruik worden genomen.