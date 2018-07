Brand bij restaurant Soia 'was duidelijk aangestoken'

Engelkes zegt dat het duidelijk gaat om brandstichting: "Er zijn benzinesporen gevonden en je ziet aan het pand dat de brand niet natuurlijk is ontstaan. We zijn nu nog aan het inventariseren wat de schade precies is. Gelukkig zijn de bar en keuken gespaard."

De brand heeft vooral de voorzijde van het pand getroffen waar de brand is aangestoken. Omdat de brandweer er snel bij was is de schade nog beperkt gebleven.

Boy-Jimmy: "Door de rookontwikkeling zit alles onder het roet en het gaat wel even duren voordat het schoon is. We hopen eind van de week wel in een aangepaste vorm open te kunnen. Een deel zal moeten worden afgeschermd en opnieuw gebouwd. Wanneer we weer volledig open kunnen weten we niet, maar we willen wel zo snel mogelijk gasten kunnen ontvangen."

Professionele schoonmakers beginnen dinsdag aan de reiniging. Ook het politieonderzoek is nog in volle gang. Zondag meldde de politie ook dat de brand aangestoken leek te zijn. Camerabeelden zijn overhandigd.