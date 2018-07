Gemeente vergeet één Tivoli-pand op te tellen bij totale verkoopsom

Het CDA en Stadsbelang Utrecht willen weten hoe dit kon gebeuren en vragen om opheldering bij de gemeente.

De gemeente Utrecht is bezig met de verkoop van Oudegracht 245, het voormalige Tivoli-complex aan de Oudegracht, inclusief de bijbehorende panden aan de Springweg. Volgens de richtlijnen van de gemeente moet bij de verkoop van een gemeentelijk pand de verwachte verkooprijs hoger zijn dan de WOZ-waarde en de boekwaarde.

In dit geval is de optelsom van de WOZ-waarden van de verschillende panden in totaal 3.138.00 euro. De gemeente is echter één pand vergeten, ter waarde van 441.000 euro, en daarom is de verkoopprijs nu 2.697.000 euro. Er is nu besloten om af te wijken van de normale gang van zaken en het pand aan te bieden voor deze lagere prijs, anders zou de aanbestedingsprocedure gestopt moet worden.

Taxatie

De gemeente laat wel weten dat bij dit besluit is meegewogen dat een eerdere taxatie van de panden uitkwam op 2.375.000 euro. Bij deze taxatie is men wel uitgegaan van een prijs met het bijzondere uitgangspunt dat het pand gebruikt gaat worden door een initiatief dat zo weinig mogelijk winstgevend is, zoals een invulling met een mix van maatschappelijke en culturele voorzieningen.

Voor het CDA en Stadsbelang Utrecht is deze gang van zaken in ieder geval reden om vragen te stellen aan het gemeentebestuur. De twee politieke partijen willen weten hoe deze fout heeft kunnen gebeuren en wat de misrekening voor gevolgen heeft.