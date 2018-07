Dit is er te zien op de Parade in Utrecht

Cinema Magique – Eye Filmmuseum

In deze tent kun je op een magische manier kennismaken met de begintijd van bewegend beeld, zo rond 1910. Op allerlei projecties zijn de bijzonder kleurrijke en interessante onderwerpen te zien, die de filmmakers van die tijd ontdekten en weergaven op beeld.

Fox Populi – Die hele ding

Ken je de eeuwenoude fabel over Reinaart de Vos? Kun je het voorstellen dat dit verhaal gemixt wordt met hiphop en moderne teksten? Zo niet, dan moet je zeker naar deze voorstelling gaan.

Minus Plus - Hadewich Minis

Deze bekende actrice en zangeres geeft op de Parade voor het eerst een solovoorstelling waarin ze zingt, danst en acteert. De voorstelling gaat over alle segmenten uit haar leven (Minis is ook moeder). Ze "deelt haar originele zoektocht en creativiteit in alle oprechtheid en gekheid".

Lucky Foundation Televisiegala - Lucky TV

Altijd al willen samenwerken met het brein achter Lucky TV? Sander van de Pavert heeft, met behulp van diverse bekende Nederlanders, een live-uitzending gemaakt waar je zelf aan kan meedoen. Er wordt een "bijzondere actie" uitgevoerd waarbij je je stem moet laten horen. Tijdens de voorstelling wordt de draak gestoken met televisieacties.

Herinneringen aan mijn broer – Thomas, Sasha en Jos

Schrijver Toon Tellegen (die van de bekende verhalen over dieren in het dierenbos) heeft drie theatermakers gevraagd om een voorstelling te maken bij zijn nieuwste boek Herinneringen aan mijn broer. Het verhaal gaat over twee broers die bizarre avonturen beleven "die berusten op de waarheid, maar al snel een absurdistische wending krijgen".

Babi Gangbang - H.E.A.R

Wie wil dansen en veel hits wil horen moet naar de band H.E.A.R (met onder anderen Alex Klaassen en Henry van Loon) gaan, die terug van weg is geweest. De band heeft een heel divers repertoire, zoals "een Zuid-Afrikaanse technohit, een Duitstalige power ballad en een Japanse jazz standard". Deze mix is het gevolg van een sabbatical van een jaar.

Gelukszoeker – Soufiane Moussouli

Soufiane vertelt in zijn voorstelling een verhaal over zijn neef die vluchtte uit Marokko en vraagt zich tegelijkertijd af wat geluk is. Soufiane zou zelf wel in Marokko willen wonen, terwijl zijn neef voor Europa gaat. "Wat ben je bereid op te geven in die zoektocht naar geluk?"

Diverse voorstellingen - Utrecht Centraal

Op de Stationsverdieping van Utrecht Centraal zijn tussen 15:00 en 19:00 uur gratis voorstellingen te zien, door een samenwerking tussen de Parade en de Nederlandse Spoorwegen (NS).

De Parade staat ook nog van 17 augustus tot 2 september in Amsterdam.