Burgemeester Van Zanen sluit vijf panden wegens illegale activiteiten

In een woning aan de Dommeringdreef in Overvecht werden 122 wietplanten aangetroffen, meldt de gemeente. In de wijk Zuidwest werden 405 planten gevonden in een woning op de Eechoudlaan. "De situatie was in beide gevallen zeer brandgevaarlijk".

In een ander pand in Overvecht aan de Californiëdreef werd een hennepknipperij en twee gestolen auto's aangetroffen.

Bewoners van de Veldstraat in Noordwest hadden veel overlast van drugsgebruikers en dealers in de straat. In een woning werd harddrugs en softdrugs gevonden. Ook deze woning werd gesloten.

Illegaal gokken

Een koffiehuis op de Amsterdamsestraatweg is gesloten wegens illegale gokactiviteiten. De horecavergunning van de eigenaar is ingetrokken.



"Gemeente en politie zetten zich in om illegale praktijken op dit deel van de Amsterdamsestraatweg een halt toe te roepen", aldus de gemeente.