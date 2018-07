Laan van Maarschalkerweerd tijdelijk afgesloten na gaslek door werkzaamheden

Binnenland Aanhoudingen en doorzoekingen Utrecht in onderzoek Duitse plofkraken De politie heeft in een onderzoek naar plofkraken in Duitsland meerdere aanhoudingen verricht. Dinsdagochtend werden vijf woningen in Utrecht doorzocht op eventueel bewijsmateriaal, daarbij is ook een 25-jarige man uit Utrecht aangehouden.